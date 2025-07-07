عملة تذكارية من الفضة احتفالًا بمرور 45 عامًا على تأسيس اتحاد كتاب مصر

كتب- محمد شاكر:

أعلن الدكتور علاء عبد الهادي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ونقيب كتاب مصر، صدور عملة تذكارية من الفضة فئة خمسة جنيهات، تخليدًا للذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر.

وأوضح "عبد الهادي" أن إصدار العملة جاء بعد موافقة مجلس الوزراء على الطلب المقدم من النقابة، حيث صدر القرار رسميًا ونُشر في الجريدة الرسمية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل تقديرًا رمزيًا كبيرًا من الدولة لدور النقابة في الحياة الثقافية المصرية.

وقال نقيب كتاب مصر إن إصدار هذه العملة التذكارية يأتي تكريمًا لعطاء النقابة على مدى أكثر من أربعة عقود، واعترافًا بقيمة أعضائها من الأدباء والمفكرين والشعراء والروائيين والمترجمين والنقاد، الذين يمثلون أحد أهم روافد القوة الناعمة المصرية.

وأضاف أن هذه اللفتة تُمثل رسالة رمزية تعزز مكانة الثقافة المصرية في وجدان الدولة والمجتمع، وتؤكد على أهمية دعم المؤسسات الثقافية ودورها في تشكيل الوعي الوطني.

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