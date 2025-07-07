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السكك الحديدية: انتظام حركة القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

03:36 م الإثنين 07 يوليو 2025

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

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كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عودة حركة القطارات بين القاهرة والإسكندرية في الاتجاهين إلى طبيعتها، وانتظام التشغيل بكافة خطوط شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأكدت الهيئة في بيان رسمي، أن الحركة تسير بشكل منتظم وفق الجداول المقررة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح ورفع آثار حادث خروج أحد القطارات عن القضبان صباح اليوم.

وأشادت الهيئة بجهود فرق الطوارئ والصيانة التي عملت على مدار الساعة لسرعة إعادة التشغيل، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تحسين مستوى الخدمة.

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الهيئة القومية لسكك حديد حركة القطارات الإسكندرية
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