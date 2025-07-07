كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان بدء التقديم لاختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بعدد من كلياتها للعام الجامعي 2025/2026، وذلك خلال الفترة من السبت 12 يوليو وحتى الخميس 24 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني: https://tansik.digital.gov.eg.

تُجرى الاختبارات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، وبإشراف الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وتشمل الكليات التي يُشترط اجتياز اختبار قدرات للالتحاق بها:

كلية الفنون الجميلة (قسما الفنون والعمارة)

كلية الفنون التطبيقية

كلية التربية الفنية بالزمالك

كلية التربية الموسيقية

كلية علوم الرياضة (بنين – بنات)

طريقة السداد الإلكتروني لرسوم اختبارات القدرات:

وسائل السداد المعتمدة

بطاقات الدفع المسبق أو بطاقات الائتمان.

منافذ التحصيل التابعة لشركات السداد الإلكتروني.

اختيار منافذ التحصيل

تصل رسالة نصية وبريد إلكتروني للطالب تتضمن "رقم المدفوعة".

يُستخدم هذا الرقم في أي منفذ لتحصيل الرسوم الخاصة بخدمة "اختبار قدرات التنسيق".

ملاحظة: لا يمكن تعديل وسيلة السداد بعد ظهور الرقم.

السداد بكارت الدفع الإلكتروني

في حال ظهور رسالة "حدث خطأ أثناء التنفيذ"، يعني ذلك أن عملية الدفع لم تُعتمد.

الأسباب المحتملة تشمل: عدم وجود رصيد، أو إدخال بيانات خاطئة، أو رفض البطاقة من البنك المصدر.

في هذه الحالة يجب إعادة السداد ببطاقة أخرى أو التواصل مع البنك.

بعد السداد

يجب الدخول مجددًا لموقع حجز الاختبارات لطباعة موعد ومكان الامتحان.

لا يمكن حجز اختبار جديد إلا بعد إتمام السداد الأول.

لا يُسمح باسترداد الرسوم بعد السداد.

وفي حال ظهور مشاكل بعد السداد، مثل عدم ظهور موعد الامتحان، يُرجى الاتصال بالدعم الفني على الرقم (15999).

ويجب الاحتفاظ بكافة البيانات والأرقام التي تظهر أثناء عملية الحجز والسداد.

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