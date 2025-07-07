التنمية المحلية: رفع 675 ألف طن مخلفات أسفل محور الفريق العصار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، الانتهاء من رفع 675 ألف طن تراكمات مخلفات موجودة أسفل تقاطع محور الفريق العصار مع الطريق الدائري على مساحة 10 أفدنة بنطاق محافظة القليوبية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع تراكمات المخلفات أسفل المحاور والطرق الجديدة ومنع أي مقالب عشوائية جديدة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه تم التنسيق مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتم تكليف الهيئة العربية للتصنيع برفع تلك التراكمات حيث تم البدء فيها خلال شهر مايو 2025 والعمل على مدار الـ24 ساعة وإشراف مساعد وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والتنمية المجتمعية وفرق عمل الوزارة والأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية وإدارة المرور، وتحملت وزارة التنمية المحلية التكلفة المالية لرفع تلك التراكمات من خطة الوزارة.

وأشادت الدكتورة منال عوض، بجهود محافظة القليوبية والهيئة العربية للتصنيع والوحدة التنفيذية لمنظومة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية للانتهاء من رفع المخلفات، ووجهت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لعدم عودة أي تراكمات للمخلفات مرة أخرى في تلك المنطقة، حيث سيتم استغلال تلك المساحة في إقامة موقف للسيارات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع محافظة القليوبية.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على قدم وساق بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة، وتطوير البنية التحتية للمنظومة، وضمان استدامة تشغيل المنظومة فيما يخص عمليات الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع والميادين والمحاور الرئيسة والفرعية بما يعود بالنفع على البيئة والصحة العامة للمواطنين بالمحافظات المصرية.

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