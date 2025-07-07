البرلمان يوافق على تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة (18) من قانون التعليم، والذي يقضي بتخصيص نسبة من مجموع درجات مرحلة التعليم الأساسي لأعمال السنة.

وينص التعديل على تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي درجات نهاية مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) لأعمال السنة، على أن تُحتسب النسبة المتبقية بناءً على امتحان موحد يُعقد على مستوى كل محافظة، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

وشددت المادة على أن يصدر وزير التربية والتعليم قرارًا بتنظيم نظام أعمال السنة وآلية احتساب الدرجات وضوابط الامتحان، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن يتضمن القرار ضمانات تحقق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في تقييم الطلاب.

التعليم المهني ضمن المسار

كما تضمنت المادة إتاحة الفرصة للطلاب الذين يُنهون الحلقة الابتدائية ويظهر لديهم ميول مهنية، للالتحاق بمراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية مثل الصناعة والزراعة.

ويُمنح خريجو هذا المسار شهادة في التعليم الأساسي المهني، تتيح لهم الالتحاق بالتعليم الفني أو التكنولوجي أو المهني، وفقًا للقواعد التي تصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

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