كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار المتغيرات والاستعدادات الدائمة للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال المرحلة الحالية والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وزيادة الأحمال الكهربائية.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام وخطة الحكومة واستراتيجية عمل وزارتَي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والشراكة والتكامل والعمل المشترك على توفير الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكل الاستخدامات، في ضوء خطة الدولة للتنمية المستدامة، واستمرارًا للقاءات والاجتماعات والمشاورات الدائمة.

واستعرض الوزيران، خلال اللقاء، خطة العمل على مستوى قطاعَي الكهرباء والبترول، وتمت مراجعة الاستعدادات المتكاملة بين الوزارتَين، والإجراءات الديناميكية، والبدائل في إطار التنسيق المستمر لتحقيق الأهداف المرجوة وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة على مدار اليوم، لا سيما خلال فترات الذروة وزيادة الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وتناول اللقاء مؤشرات الزيادة في الطلب على الطاقة قياسًا بالأحمال القصوى خلال العام الماضي، والرصد الدائم والمستمر للمؤشرات خلال الفترة المقبلة من قِبل لجان العمل المشتركة لتوفير الوقود اللازم لاستمرار عمل محطات إنتاج الكهرباء.

وتطرق اللقاء إلى جهود قطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية على صعيد تغيير نمط التشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وإضافة2000 ميجاوات من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الموحدة قبل الصيف الحالي.

وأكد عصمت التنسيق الدائم والتكامل والتعاون المستمر بين الجهات المعنية؛ لا سيما وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزارة البترول والثروة المعدنية، موضحًا المتابعة المستمرة والدائمة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتأمين استمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة التغذية الكهربائية، خصوصًا خلال الفترة الحالية، والتي تشهد زيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية وارتفاعًا في الأحمال مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار وزير الكهرباء إلى استمرار العمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات المتجددة وتعظيم عوائدها باستخدام تقنيات تخزين الطاقة والتوسع في إقامة محطات التخزين المتصلة والمنفصلة؛ لتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية في أوقات الذروة، موضحًا استمرار العمل في إطار الخطة الحالية وتغيير نمط التشغيل وخفض استهلاك الوقود، والوصول بمعدلات الاستهلاك إلى أقل من65 جرامًا وقودًا مكافئًا لكل كيلووات، موضحًا تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل الشركات التابعة، واستقرار التغذية الكهربائية وتلبية كل الاحتياجات من الكهرباء.

وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التواصل المستمر واللقاءات المتوالية والعمل الحكومي التكاملي والتنسيق بين الوزارتَين في مجال الطاقة بوجه عام، وتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الوقود في إطار المستجدات، مستعرضًا الإجراءات التي اتخذها قطاع البترول لتوفير احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز والمازوت، وكذلك العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجهًا الشكر إلى فريق العمل في الوزارتَين على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف، مشيدًا بالتعاون والتكامل بين الوزارتَين لتحقيق الأهداف المنشودة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

اقرأ أيضًا: