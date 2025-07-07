كتب- محمد أبو بكر:

وجّهت وزارة العمل، إنذارات رسمية لعدد من المنشآت الكبرى العاملة في محافظة القاهرة، وذلك بسبب مخالفات قانونية متعددة، شملت عدم التأمين على العاملين، وعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب عدم تنفيذ نسبة الـ5% المقررة لتعيين ذوي الهمم، وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، أن هذا التحرك يأتي في ضوء توجيهات محمد جبران، وزير العمل، وفي إطار تكثيف حملات التفتيش لضبط سوق العمل وضمان التزام المنشآت بأحكام القانون.

وأجرت الإدارة العامة لتفتيش العمل، بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر، حملة ميدانية استهدفت 7 منشآت كبرى في منطقة القاهرة الجديدة، يعمل بها مئات العمال، وجاءت أسماؤها كالتالي:

- الشركة المصرية لأسواق شارع عبدالعزيز – التجمع الخامس

- الشركة المصرية تريدنج

- شركة فلامنجو ماركت

- الشركة المصرية للتجارة

- الشركة المصرية للتنمية العمرانية

- جمعية مصر الحديثة البريطانية

- مول الشامل – التجمع الخامس

وأكدت الوزارة، أن الحملة رصدت عدم التزام المنشآت بتطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم التأمين على العاملين، إلى جانب التقاعس عن تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة، رغم النص الصريح بالقانون.

وفي تعليقه، شدد محمد جبران، وزير العمل، على أن الهدف من هذه الحملات هو تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة، تحفظ حقوق العاملين وتضمن امتثال أصحاب الأعمال للقوانين المنظمة لسوق العمل.

وأشار إلى أن منح مهلة قانونية لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية يُجسد حرص الوزارة على دعم أصحاب الأعمال الجادين، مع تأكيد تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982

اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها