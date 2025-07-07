كتب- نشأت علي:

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إقرار نظام "البكالوريا المصرية" يُمثل خطوة فارقة في مسار تطوير التعليم المصري، ويعد فرصة حقيقية لتمكين الطلاب من تحقيق طموحاتهم، من خلال إتاحة خيارات متعددة للالتحاق بالتعليم الجامعي بما يتماشى مع متغيرات سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع تعديل قانون التعليم، في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة التعليمية بما يخدم مستهدفات الجمهورية الجديدة.

وفي مستهل كلمته، تقدم الوزير بالشكر إلى مجلس النواب على دعمه المستمر للدولة ومؤسساتها، ومساهمته الفاعلة في إصدار تشريعات تدعم الديمقراطية والحقوق والحريات وتعزز مستقبل المواطنين.

وأوضح "عبد اللطيف"، أن التعديلات المطروحة على قانون التعليم - الذي مضى على صدوره نحو 45 عامًا - تأتي ضمن خطة شاملة لإصلاح النظام التعليمي، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت خلال العام الدراسي الماضي بتنفيذ مجموعة من التدخلات والإجراءات العاجلة التي حققت نتائج إيجابية ملموسة.

وأشار الوزير، إلى أن النظام الجديد للبكالوريا المصرية سيُقدم كبديل اختياري لنظام الثانوية العامة، ويُخفف من الأعباء المادية والمعنوية على الأسر، كما يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب من خلال مرونة النظام وإتاحة فرص أوسع للالتحاق بالتخصصات الجامعية التي تتماشى مع احتياجات السوق.

وأكد الوزير، التزام الوزارة الكامل بتحقيق مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية، واحترام النصوص الدستورية المتعلقة بالتعليم قبل الجامعي، مضيفًا أن أي تعديلات تطلبها الوزارة تتم في إطار توافق مؤسسي يضمن الصالح العام، ويهدف إلى بناء منظومة تعليمية حديثة، تُرسّخ القيم وتُعزز ثقة المجتمع في الدولة ومؤسساتها.

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