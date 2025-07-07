إعلان

"جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

01:27 م الإثنين 07 يوليه 2025

حنفي جبالي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميًا من الحكومة يفيد بسحب مشروع القانون المقدم سابقًا بشأن تنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

ووجّه "جبالي"، خلال الجلسة، الشكر إلى الحكومة على تفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أهمية التوافق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل إصدار تشريعات قابلة للتطبيق وتصب في مصلحة المواطن.

كما خص بالشكر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مثمنًا حرصهما الدائم على أن تصدر القوانين بشكل منضبط، بما يضمن سهولة تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق المصلحة العامة.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

الصحة: الجذام مرض غير مُعدٍ.. ويتوفر له علاج فعال منذ 1982

اليوم.. القائمة الوطنية تجتمع لاستكمال الاستعدادات لانتخابات الشيوخ

على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حنفي جبالي مجلس النواب المراكز الطبية المتخصصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ننشر التحويلات المرورية بالطريق الدائري الإقليمي لتنفيذ أعمال الصيانة
بديل الثانوية العامة 2025.. تفاصيل نظام البكالوريا المصرية
"ستراتوس" متحور كورونا الجديد.. ما خطورته؟
كواليس زواج محمد النني للمرة الثانية.. القصة الكاملة من الإمارات حتى انفجار الجدل
الفنانة الدنماركية تعلق على تصدرها التريند بعد اتهامها لمها الصغير بسرقة لوحاتها