"جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الإثنين، تلقيه خطابًا رسميًا من الحكومة يفيد بسحب مشروع القانون المقدم سابقًا بشأن تنظيم المراكز الطبية المتخصصة.

ووجّه "جبالي"، خلال الجلسة، الشكر إلى الحكومة على تفهمها للملاحظات الأولية التي أبداها المجلس بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أهمية التوافق والتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجل إصدار تشريعات قابلة للتطبيق وتصب في مصلحة المواطن.

كما خص بالشكر الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مثمنًا حرصهما الدائم على أن تصدر القوانين بشكل منضبط، بما يضمن سهولة تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق المصلحة العامة.

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