كتب- محمد صلاح:

نفى مصدر مسؤول بشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء ما تم تداوله بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، نتيجة سرقة مهمات كهربائية من إحدى الغرف التابعة للشركة داخل المدينة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الواقعة تتعلق بورود بلاغ بالعثور على جثمان مجهول الهوية داخل غرفة محول كهربائي تابعة لمحطة مياه الشرب القديمة بجوار مدرسة الصنايع بالمدينة، مؤكدًا أنه تم التعامل مع البلاغ على الفور.

وأضاف أن المهندس حامد عبد الخالق، رئيس قطاع جنوب الدقهلية بشركة شمال الدلتا، انتقل إلى موقع الحادث بصحبة عدد من قيادات الشركة ومديري عموم الهندسات والشؤون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية.

وشدد المصدر، على أن التيار الكهربائي لم ينقطع عن المدينة، وأن ما حدث كان مجرد فصل مؤقت للكهرباء في محيط الواقعة فقط، وذلك لتأمين موقع الحادث أثناء استخراج الجثمان، وتمت إعادة التيار فور الانتهاء من الإجراءات.

وأشار إلى أن مراجعة كاميرات المراقبة أظهرت تردد 3 أشخاص على المحطة المهجورة التابعة لغرفة الكهرباء، حيث قاموا بكسر الشباك الحديدي للدخول بهدف سرقة محتويات قديمة موجودة بداخل الموقع.

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