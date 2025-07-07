إطلاق مبادرة "ازرع - استشير" بمحطة عدلي منصور بالقطار الكهربائي LRT

كتب- محمد نصار:

أطلقت شركة "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، مبادرة جديدة تحت عنوان "ازرع - استشير"، بالتعاون مع مبادرة "شجرها"، وذلك داخل محطة عدلي منصور.

تهدف المبادرة إلى رفع الوعي البيئي لدى الركاب وتشجيعهم على الزراعة والتشجير كوسيلة فعالة لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء. وتضمن المبادرة تخصيص ركن توعوي داخل المحطة لمدة 3 أيام، يتواجد فيه خبراء لتقديم النصائح والإرشادات العملية للركاب حول كيفية العناية بالنباتات والزراعة في المساحات الحضرية.

ويأتي إطلاق المبادرة تزامنًا مع التكريم الشهري الذي تنظمه الشركة للركاب الأكثر استخدامًا للقطار الكهربائي الخفيف، من خلال زراعة أشجار تحمل أسماءهم داخل المحطة، تقديرًا لدورهم في تقليل الانبعاثات الضارة بثاني أكسيد الكربون، بما يعادل أكثر من 220 كيلوجرامًا من الانبعاثات خلال شهر واحد، نتيجة اختيارهم وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وفي هذا السياق، قال المهندس وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: "نفخر باستمرار شراكتنا مع مبادرة "شجرها"، التي انطلقت منذ عام، ونسعى من خلالها لتقديم تجربة متكاملة لركابنا، تتجاوز النقل إلى المشاركة المجتمعية في تحقيق التنمية المستدامة. نؤمن بأن وسائل النقل الحديثة يجب أن تساهم في تحسين جودة الحياة والوعي البيئي للمجتمع.

كما أكد أن الشركة حريصة على إطلاق مبادرات بيئية متنوعة تساهم في رفع الوعي المجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات وزارة النقل ورؤيتها الاستراتيجية، وتحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.

من جانبه، أعرب المهندس عمر الديب، مؤسس مبادرة "شجرها"، عن سعادته باستمرار التعاون المثمر مع "آر. إيه. تي. بي ديف للنقل كايرو"، مشيرًا إلى أن مبادرة "ازرع - استشير" تهدف إلى تحفيز المواطنين على الاهتمام بالتشجير والزراعة الحضرية كخطوة بسيطة لكنها مؤثرة نحو بيئة أنظف وأكثر استدامة.

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