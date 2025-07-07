السكة الحديد تُقر تعديلات جديدة على بعض قطارات الصعيد - مستند

كتب- محمد نصار:

أصدرت الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديلات جديدة على بعض قطارات الصعيد.

وبحسب مستند حصل مصراوي عليه، تكون التعديلات الجديدة على النحو التالي:

- اعتبارًا من يوم 10/7 يتم تعديل تركيب قطار 2006 مكيف VIP القاهرة - أسوان إلى عربات ثانية روسي فاخرة.

- اعتبارًا من يوم 11/7 يتم تعديل تركيب قطار 2007 مكيف VIP أسوان - الإسكندرية إلى عربات ثانية روسي فاخرة.

- اعتبارًا من يوم 12/7 يتم تعديل تركيب قطار 910 مكيف VIP الإسكندرية - القاهرة بالتركيب الوارد به 2007.

- اعتبارًا من يوم 11/7 يتم تعديل تركيب قطار 901 مكيف فرنساوي القاهرة - الإسكندرية إلى مكيف VIP.

- اعتبارًا من يوم 11/7 يتم تعديل تركيب قطار 914 مكيف فرنساوي الإسكندرية - القاهرة بالتركيب الوارد به 901.

- اعتبارًا من يوم 11/7 يتم تعديل تركيب قطار 925 مكيف فرنساوي القاهرة - طنطا بالتركيب الوارد به 914.

- اعتبارًا من يوم 12/7 يتم تعديل تركيب قطار 936 مكيف فرنساوي طنطا - المنيا بالتركيب الوارد به 925.

- اعتبارًا من يوم 12/7 يتم تعديل تركيب قطار 937 مكيف فرنساوي المنيا - القاهرة بالتركيب الوارد به 936.

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