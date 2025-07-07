كتب- محمد شاكر:

في أول تعليق للفنانة الدنماركية ليزا لاشينلسين، بعد تصدر اتهامها للإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير بسرقة بعض لوحاتها، مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت ليزا عن امتنانها لتعاطف المصريين معها.

ووجهت الشكر للإعلامية منى الشاذلي، بعدما أكدت أن اللوحة الفنية التي زعمت مها الصغير ملكيتها تعود للفنانة الدنماركية.

وقالت ليزا عبر حسابها الخاص على إنستجرام: لم أكن مستعدة لرد الفعل الذي تلقيته على المنشور الذي نشرته بالأمس عن مها الصغير، التي ادعت أنها مبدعة للوحتي وأعمال 3 فنانين آخرين، وأكثر ما أدهشني هو كمية الرسائل والتعليقات الداعمة من المصريين الذين يعتذرون نيابة عن بلدهم.

وأضافت: أعتقد أن هذا رائع للغاية، ويجب أن أؤكد لكم أنني لم أعتقد أبدًا أن سلوك مها يمثل الشعب المصري، شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على تعليقاتكم اللطيفة ورسائلكم المباشرة.

وتابعت ليزا: أنا آسفة جدًا، لا يمكنني الرد على جميعها، حيث تلقيت الآلاف منها، كما تواصل معي العديد من الصحفيين المصريين بشأن مقابلات ومحامين يريدون إدارة القضية، لست متأكدة تمامًا مما يجب فعله حيال ذلك حتى الآن.

وأكدت: قدمت مقدمة البرنامج التلفزيوني منى الشاذلي اعتذارًا علنيًا على حسابيها على فيسبوك وإنستجرام.. شكرًا لكِ يا منى.. هل يمكنكِ فعل ذلك مع الفنانين الثلاثة الآخرين أيضًا؟.

وتابعت: شكرًا لدعمكم جميعًا، أنا شخصيًا لم أخسر شيئًا، لكنني أعتقد أنها رسالة مهمة يجب إرسالها، العيش كفنان ليس دائمًا أمرًا سهلًا، ونحن بحاجة إلى الإنترنت لعرض أعمالنا، لا ينبغي لأحد أن يستغل ذلك. أشعر بالأسف اتجاه مها الصغير لارتكابها مثل هذا الخطأ الغبي.

وكتبت الإعلامية منى الشاذلي عبر حسابها الخاص على إنسجترام: اللوحة من ابداع الفنانة الدنماركية، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات.

واتهمت الفنانة الدنماركية ليزا لاشينلسين، الإعلامية ومصممة الديكور مها الصغير، بسرقة عدد من لوحات الفنون التشكيلية ونسبتها لها وعرضها خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مؤكدة أنها من أعمالها الفنية الخاصة.

وتعيد هذه الواقعة قضية مصممة الجرافيك غادة والي، التي سرقت رسومات الفنان التشكيلى الروسى "جورجى كوراسوف" وحكمت المحكمة بإدانتها.

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على طريقة غادة والي.. فنانة دانماركية تتهم مها الصغير بسرقة لوحاتها