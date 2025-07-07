خطوة فارقة.. وزير التعليم يعلق أمام البرلمان على نظام البكالوريا

نشأت على

أعلن محمد عبد اللطيف وزيرالتربية و التعليم، أن استحداث نظام البكالوريا فى المرحلة الثانوية، يعد خطوة فارقة فى التعليم المصرى، لمواجهة ما يمثله نظام الثانوية العامة من عبء مادى ومعنوى على الأسرة المصرية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانونب تعديل قانون التعليم.

وأضاف عبد اللطيف، يشكل ذلك النظام فرصة حقيقية لأبنائنا الطلاب، لما يتضمنه من مرونة فى اختيار الكليات.

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة فى كل ما تطلبه من تعديلات بقانون التعليم، ملتزمة بمبدأ تكافؤ الفرص والشفافية، ونسعى لمصلحة أبنائنا، موجها الشكر لمجلس النواب على تعاونه".