كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إضافة الصيادلة لبند صرف بدل السهر والمبيت، وذلك بعد طلب النائب إيرين سعيد وعدد من النواب والذي وافقت عليه الحكومة بعد دراسة تمت منذ الأمس.

وجاء التعديل على نص المادة (14/ فقرة أولى وينص على: يصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت للأطباء البشرين،وأخصائيتكنولوجيالعلوم الصحية التطبيقية،وأخصائييوفنيي التمريض والفنيين الصحيين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

وأضاف التعديل الصيادلة ليتم صرف بدل السهر والمبيت لهم، مع اشتراط أن نسبتهم ما يعادل 10 % من الحد الأقصى من المتواجدين على رأس العمل، وأن يتم معاملتهم ماليا طبقا لمعاملة الطبيب المقيم.

وأكدت الحكومة أن الاعتمادات المالية متاحة لذلك، وذلك ردًا على مهلة البرلمان التي كان قد منحها بالأمس للحكومة لدراسة مدى توافر الاعتمادات المالية لإضافة الصيادلة.