توقيع عقد بين أوراسكوم وCIB لتمويل تطوير مشروع الصوت والضوء بالأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أعلن كل من شركة OSL للمشاريع الترفيهية - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للاستثمارالقابضة - والبنك التجاري الدولي (CIB) عن توقيع عقد تمويل متوسط الأجل لمشروع تطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بأهرامات الجيزة بقيمة 963 مليون جنيه مصري.

ويتمثل الغرض من التمويل متوسط الأجل تمويل مشروع إنشاء وتطوير عروض الصوت والضوء والمنطقة المخصصة للعرض بمنطقة الأهرامات وأبو الهول شاملاً الأجهزة والمعدات والأعمال المدنية المطلوبة، حيث تسعي الشركة لتحويل المكان إلى وجهة ثقافية وترفيهية على مستوى عالمي، يتوجها عرض الصوت والضوء الجديد المصمم لسرد تاريخ الأهرامات بأحدث أجهزة العرض والإضاءة ليصبح جزءاً لا يتجزء من التجربة المطورة لزيارة أهرامات الجيزة، وذلك بهدف إضافة نقطة جذب سياحي على أعلى المستويات العالمية لخريطة الجيزة 2030 للمساهمة في الترويج السياحي للمنطقة وإثراء تجربة السائح أثناء زيارتها.

وقد قام بالتوقيع على العقد كل من منال عبد الحميد، المدير التنفيذي لشركة OSL للمشاريع الترفيهية وسهى أبو زكري، رئيس مجموعة العلاقات المؤسسية والاستثمار المباشر بالبنك التجاري الدولي.

وقد حضر مراسم التوقيع كل من المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وهشام عز العرب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجاري الدولي، وعمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي وعُضو مَجلِس إدارة البنك التجاري الدولي، ومروان حسين الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، بالإضافة إلى قيادات شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة وشركة OSL للمشاريع الترفيهية والبنك التجاري الدولي.

وقد علق المهندس نجيب ساويرس قائلا: "إننا سعداء بالتعاون مع البنك التجاري الدولي الذي نعتبر من أقدم عملائه في تمويل هذا المشروع الحضاري"، مؤكدًا على أن شركة أوراسكوم للاستثمار تستهدف إنتاج عرض جديد مبهر يليق بالقرن الحادي والعشرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والاستعانة بأحدث وسائل التكنولوجيا في العروض وفي الإدارة والتشغيل لتحويلها إلى منطقة ترفيهية عالمية لجذب الزوار لزيارتها أكثر من مرة لتكون خير واجهة لمصر.

كما أشاد ساويرس بالتعاون المثمر مع البنك التجاري الدولي طوال مراحل دراسة وتوقيع عقد التمويل.

ومن جانبه علّق هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، قائلاً:"يسعدنا في البنك التجاري الدولي أن نكون جزءًا من هذا المشروع الوطني الطموح الذي يعكس مكانة مصر الحضارية والثقافية، فإن تمويل تطوير عروض الصوت والضوء في منطقة الأهرامات يأتي في إطار استراتيجيتنا الداعمة للمبادرات التي تجمع بين التنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية السياحية لمصر.

وأضاف: كما نؤمن بأن التعاون مع شركة OSL يمثل نموذجًا فعّالًا للشراكة في خدمة التنمية المستدامة، كما يُجسد دور CIB في تمويل المشروعات التي تحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في المجتمع."

والجدير بالذكر، أن استراتيجية البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) تؤكد على التزامه بدعم المشروعات التنموية التي تسهم في تعزيز المقومات السياحية والثقافية لمصر، حيث يأتي تمويل مشروع تطوير عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة كجزء من رؤية البنك لتمكين التجربة السياحية الشاملة والإرتقاء بها بما يليق بعظمة هذا الموقع التاريخي الفريد. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار، من خلال تحديث البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الترفيهية والثقافية. كما يندرج هذا التعاون ضمن جهود البنك لدعم المبادرات التي تجمع بين التطوير الإقتصادي وتعزيز الهوية الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع والإقتصاد المصري ككل.

وفي نفس السياق، تقوم استراتيجية شركة أوراسكوم للاستثمار على تطوير منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة بشكل شامل، حيث قامت من خلال أوراسكوم بيراميدز، إحدى الشركات التابعة لها، بالإفتتاح التجريبي لمشروع التطوير، الذي يهدف إلى تطوير تجربة الزيارة تطويراً شاملاً لتليق بأحد أعظم المواقع الأثرية بالعالم، ويشمل المشروع تحسين إنسيابية الحركة داخل الموقع الأثري، وتخصيص مساحات واسعة لوقوف الحافلات السياحية والسيارات، وتوفير مناطق مخصصة لذوي الهمم، لضمان سهولة تنقل جميع الزوار. كما يتضمن المشروع تحسين البنية التحتية لمنطقة الزيارة وإدخال الخدمات الجديدة مثل نقاط الإرشاد السياحي الإلكترونية، ومتاجر للهدايا التذكارية الرسمية، والمقاهي والمطاعم على أعلى المستويات لتلبية جميع احتياجات الزائرين، إلى جانب تثبيت لوحات إرشادية لتسهيل الحركة داخل المنطقة.