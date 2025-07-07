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الأرصاد: حرارة شديد وارتفاع الرطوبة والمحسوسة تصل لـ44 درجة

11:48 ص الإثنين 07 يوليه 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ترتفع اليوم بشكل كبير حيث تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أن قيم الرطوبة النسبية ترتفع لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم من 2-3 درجات، وتكون العظمى المتوقعة اليوم في الظل على القاهرة الكبرى 37 درجة، والمحسوسة تصل لـ40 درجة بينما تكون على المناطق الجنوبية حوالي 44 درجة.

وتابعت الهيئة: تنشط الرياح اليوم على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أنه يوجد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ليصل ارتفاع الأمواج من 2-3 م.

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