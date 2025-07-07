24 ألف جنيه راتب شهري.. وظائف جديدة في الإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الإثنين، عن إتاحة 178 فرصة عمل جديدة بدولة الإمارات، وذلك من خلال شركة “هايتك”.

وأوضح "جبران"، بحسب بيان، الإثنين، أن فرص العمل تشمل 86 نجار مسلح، و92 حداد تسليح بناء، داعيًا الشباب الراغبين في العمل بهذه المهن إلى التقديم عبر الرابط التالي، من هنا.

موعد التقديم على فرص العمل

أشار وزير العمل، إلى أن موعد التقديم على فرص العمل سيكون اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، ولمدة أربعة أيام.

وأكد الوزير أن هذه الفرص تأتي في إطار التنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

مميزات وشروط التقديم على فرص العمل

من جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن مكتب التمثيل العمالي في الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، هو من وفر هذه الفرص، مشيرة إلى أن المميزات تتضمن راتبًا شهريًا قدره 1800 درهم إماراتي، بالإضافة إلى توفير السكن، والمواصلات، ومصاريف الاستقدام.

كما أشارت إلى أن من بين شروط التقديم للوظائف أن يكون عمر المتقدم ما بين 25 و40 عامًا.

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