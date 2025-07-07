بالأسماء.. ٨ نواب يتقدمون باستقالاتهم من البرلمان

كتب - نشأت علي

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين عن قبول عدد ٨ استقالات من الأعضاء.

وجاءت الاستقالات كالتالي :

علي أبو احمد (مستقبل وطن- الشرقية)

محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)

غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)

سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء) عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)

أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)

عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)

أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب

(وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ)