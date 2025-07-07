بالأسماء.. ٨ نواب يتقدمون باستقالاتهم من البرلمان
كتب - نشأت علي
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين عن قبول عدد ٨ استقالات من الأعضاء.
وجاءت الاستقالات كالتالي :
علي أبو احمد (مستقبل وطن- الشرقية)
محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)
غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)
سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء) عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)
أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)
عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)
أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب
(وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ)
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