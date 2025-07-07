إعلان

بالأسماء.. ٨ نواب يتقدمون باستقالاتهم من البرلمان

11:28 ص الإثنين 07 يوليه 2025

مجلس النواب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نشأت علي

أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين عن قبول عدد ٨ استقالات من الأعضاء.

وجاءت الاستقالات كالتالي :

علي أبو احمد (مستقبل وطن- الشرقية)

محمد كمال مرعي (مستقبل وطن- الغربية)

غادة الضبع (مستقبل وطن- سوهاج)

سليمان عطيوي (مستقبل وطن- جنوب سيناء) عبدالفتاح الشحات (الحرية- قنا)

أحمد عبدالمنعم إسماعيل (مستقل- المنيا)

عثمان المنتصر (مستقبل وطن- المنيا)

أحمد الجحش (حماة وطن - الغربية)، من عضوية مجلس النواب

(وذلك لترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب علي أبو احمد محمد كمال مرعي غادة الضبع أحمد عبدالمنعم إسماعيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان