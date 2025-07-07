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الصحة تعلن موعد تلقي تظلمات حركة نيابات ديسمبر 2024

11:15 ص الإثنين 07 يوليو 2025

د. خالد عبدالغفار وزير الصحة

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كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والسكان، فتح باب التظلمات على نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2024، وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 يوليو وحتى الثلاثاء 15 يوليو 2025.

وتتلقى وزارة الصحة التظلمات عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإدارة التكليف.. اضغط هنا

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق نتيجة حركة النيابات، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا

ودعت الوزارة الأطباء المعنيين إلى مراجعة التوزيعات المعلنة، وتقديم التظلمات خلال المدة المحددة.

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وزارة الصحة والسكان نتيجة حركة نيابات ديسمبر 2024
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