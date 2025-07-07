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3 وظائف قيادية بـ"الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء".. تعرف عليها

10:44 ص الإثنين 07 يوليو 2025

محطة كهرباء

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كتب - محمد صلاح

أعلنت شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، برئاسة المهندس محمد مختار فهمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية بعدة قطاعات، وذلك وفقًا للإعلان رقم 6 لسنة 2025.

الوظائف المطلوبة وفقًا للإعلان:

رئيس قطاع نظم المعلومات والاتصالات

مدير الإدارة العامة لشئون المحطة (بدرجة مدير عام)

مدير الإدارة العامة للأعمال المدنية (بدرجة مدير عام)

شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء (2)شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء (1)

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شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء محمد مختار فهمي وظائف قيادية
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