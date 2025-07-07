ارتفاع الرطوبة ورياح واضطراب حركة البحر.. توقعات طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات المقبلة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اليوم تشهد ارتفاع قيم الرطوبة النسبية لتزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجات.

وأوضحت أن طقس الساعات المقبلة يشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن طقس الساعات المقبلة يشهد اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة ليصل ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 متر.

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