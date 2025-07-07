تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

تامر أمين يعلق على استضافة عماد الدين أديب لزعيم المعارضة الإسرائيلية

قال الإعلامي تامر أمين إن استضافة الإعلامي عماد الدين أديب لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كانت خطأً كبيرًا، مؤكدًا أن أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض تمامًا من قبل الإعلام والشعب المصري.

خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أضاف أمين أن هذا الحوار أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن إعطاء منصة للأصوات الإسرائيلية لنشر أفكارها يتعارض مع موقف الصحافة المصرية الرافض للتطبيع.

الاصطباحة مبقتش"فول وطمعية".. أديب: 48 سائقًا من أصل 355 يقودون تحت تأثير "الحشيش"

قال الإعلامي عمرو أديب إن الحوادث المرورية المروعة على الطرق المصرية، خاصة الطريق الإقليمي، تكشف عن استهتار خطير يهدد حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن القيادة تحت تأثير المخدرات أو السير عكس الاتجاه يعكسان غيابًا تامًا للمسؤولية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أضاف أديب أن فحص 355 سائق سيارة نقل على الطريق الإقليمي أظهر أن 48 منهم، أي ما يقارب 15%، كانوا تحت تأثير المخدرات، مؤكدًا أن سيارة واحدة من هؤلاء كفيلة بإحداث كارثة.

تامر أمين: استمرار "الاستهتار" على الطريق الإقليمي يتطلب تغليظ العقوبة

قال الإعلامي تامر أمين، إن الحديث عن الطريق الدائري الإقليمي لا يتوقف بسبب الحوادث المتكررة.

خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أكد أمين أن حادثًا جديدًا وقع اليوم قرب العاشر من رمضان أسفر عن 11 إصابة، مما يعكس استمرار المشكلة.

المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا الجديد خطوة إصلاحية تُنهي شبح الثانوية العامة

أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في إصلاح جذري في قطاع التعليم، من خلال إطلاق نظام "البكالوريا المصرية"، الذي يمتد لثلاث سنوات دراسية ويُتاح مجانيًا وبشكل اختياري، مشيرًا إلى أن أول امتحان في هذا النظام سيكون دون رسوم، بما يخفف العبء المالي عن الأسر المصرية.

وأوضح "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن هذا النظام يسهم في تقليل الضغط النفسي على الطلاب، ويحد من الاعتماد المفرط على الدروس الخصوصية، بدلًا من النظر إلى الثانوية العامة كمحطة نهائية تحدد مصيره.

استشاري مناعة: أخطاء استخدام التكييف تُفاقم الحساسية في الصيف

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن سوء استخدام أجهزة التكييف يُعد من أبرز العوامل التي تُسبب تهيج الحساسية والجيوب الأنفية خلال الصيف.

وخلال حواره على قناة CBC، أضاف الحداد أن التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، خاصة أثناء النوم، يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يُعرض الجسم للإصابة بالفيروسات والبكتيريا نتيجة ضعف المناعة الموضعية.

خبير بيئي يكشف أسباب هطول أمطار غزيرة في عز الصيف

كشف الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، عن الأسباب العلمية وراء الأمطار الغزيرة المفاجئة التي شهدتها بعض مناطق القاهرة مؤخراً في فصل الصيف.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة": "ما حدث كان نتيجة التقاء منخفض جوي بارد قادم من الشمال مع هواء ساخن مشبع بالرطوبة بنسبة 60-70%، مما أدى لتكوّن سحب ركامية داكنة هطلت منها أمطار غزيرة بشكل مفاجئ".

الإفتاء: الوصية الشرعية مقيدة بالثلث حفاظًا على حقوق الورثة

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوصية الشرعية تخضع لضوابط دقيقة تهدف إلى حماية حقوق الورثة الشرعيين، مؤكدًا أن الوصية لا يجوز أن تتجاوز ثلث التركة إذا كان للموصي ورثة.

خلال حواره في برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أضاف فخر أن هذا التقييد يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير"، مشيرًا إلى أن هذا الحد يضمن عدم الإضرار بالورثة الذين حدد الله لهم نصيبًا مفروضًا في الميراث.