حماة الوطن يُعلن المنافسة على جميع المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ

كتب- عمرو صالح:

اعلن حزب حماة الوطن، المنافسة بقوة على كافة المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بجميع الدوائر الانتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

واكد الحزب، في بيان له أنه يمتلك كوادر حزبية قوية قادرة على المنافسة الحقيقية، والحصول على النسبة الأكبر من المقاعد.

واشار حماة الوطن، إلى أنه على مدار السنوات الماضية، استطاع عمل قاعدة جماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية، ومن خلالها أصبح قادرا على المنافسة بقوة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

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