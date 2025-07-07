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أجواء شديدة الحرارة ورطوبة مرتفعة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 07 يوليه 2025
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كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين وحتى السبت 12 يوليو 2025.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حركة الملاحة البحرية اضطرابًا في سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة وخليج السويس، وسرعة الرياح تصل لـ 40 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الأمواج يصل لـ 3 أمتار.

كما توقعت أن تشهد البلاد طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة رطب ليلا ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات.

وشبورة مائية على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ونشاط لحركة الرياح على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بالإضافة إلى نشاط لحركة الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء بداية الاثنين وحتى الخميس 10 يوليو.

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