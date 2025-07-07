"مصر تتحدث عن نفسها".. ورش ومعارض حول التراث الريفي بالشرقية اليوم

كتب- محمد شاكر:

ينظم فرع ثقافة الشرقية، في الخامسة من مساء اليوم الاثنين، يوما ثقافيا وفنيا متنوعا بقصر ثقافة منصور حسن بمدينة أبو كبير.

تتضمن الفعاليات مجموعة من الأنشطة التي تعكس ثراء التراث المصري، ضمن مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

تشمل الفعاليات افتتاح معرض فن تشكيلي بعنوان "صورة وأسطورة" من إعداد المخرج محمد الدرة، مدير الموقع، إلى جانب معرض صور فوتوغرافية بعنوان "التراث الريفي" يرصد ملامح القرية، تحت إشراف الفنان علاء سليم.

كما يقدم الفنان ماهر إبراهيم محاضرة عملية بالخامات عن صناعة ورق البردي، يعقبها عرض فيلم تسجيلي عن مدينة أبو كبير من إخراج محمد الدرة، بالإضافة إلى ورشة حكي للقصص الريفية الشعبية.

وتختتم الفعاليات المقدمة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بندوة ثقافية حول إعداد الطعام المصري القديم وارتباطه بالشخصية المصرية، يديرها الدكتور محمد يوسف، أستاذ بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق.

الفعاليات تنفذ من خلال فرع ثقافة الشرقية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي بإدارة الكاتب أحمد سامي خاطر، وتأتي ذلك في إطار محور "تراثك ميراثك" المستمر على مدار الشهر الحالي من المبادرة.

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