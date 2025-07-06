تامر أمين يعلق على استضافة عماد الدين أديب لزعيم المعارضة الإسرائيلية

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين إن استضافة الإعلامي عماد الدين أديب لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كانت خطأً كبيرًا، مؤكدًا أن أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني مرفوض تمامًا من قبل الإعلام والشعب المصري.

خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، أضاف أمين أن هذا الحوار أثار جدلًا واسعًا وانتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن إعطاء منصة للأصوات الإسرائيلية لنشر أفكارها يتعارض مع موقف الصحافة المصرية الرافض للتطبيع.

تابع أمين موضحًا أن هناك تيارًا قويًا في الإعلام المصري يرفض الحوار مع الكيان الصهيوني، خاصة في ظل الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الإعلام الإسرائيلي يخضع لتعليمات صارمة تحد من نشر الحقائق حول المجازر في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى أن نقابة الصحفيين المصرية، تتبنى موقفًا ثابتًا منذ عام 1980 بحظر جميع أشكال التطبيع، وهو قرار يتجدد دوريًا في الجمعيات العمومية، مؤكدًا أن هذا الموقف يعبر عن إجماع 98% من الصحفيين والإعلاميين المصريين.

أكد أمين، على أن الإعلام المصري يحافظ على موقفه المشرف ضد التطبيع، داعيًا إلى استمرار هذا النهج لحماية الهوية العربية والدفاع عن القضية الفلسطينية.