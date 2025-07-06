كتب- نشأت علي:

رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة، والذي ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم، لمناقشة قانون الرياضة المقدم من الحكومة بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، والمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية.

وقال وزير الشباب، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلى أن الجهاز لن يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية.