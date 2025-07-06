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"شباب النواب" ترفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة في تعديلات قانون الرياضة

10:55 م الأحد 06 يوليو 2025
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  • عرض 4 صورة
    اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
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    اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
  • عرض 4 صورة
    اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب (1)
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كتب- نشأت علي:

رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة، والذي ينص على تشكيل الجهاز الوطني للرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم، لمناقشة قانون الرياضة المقدم من الحكومة بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، ووزير الشؤون النيابية المستشار محمود فوزي، والمستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية.

وقال وزير الشباب، إن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلى أن الجهاز لن يحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية.

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لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب رفض إنشاء الجهاز الوطني للرياضة تعديلات قانون الرياضة النائب محمود حسين اجتماع لجنة الشباب بمجلس النواب
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