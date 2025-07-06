تامر أمين: استمرار "الاستهتار" على الطريق الإقليمي يتطلب تغليظ العقوبة

كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين، إن الحديث عن الطريق الدائري الإقليمي لا يتوقف بسبب الحوادث المتكررة.

خلال برنامجه "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أكد أمين أن حادثًا جديدًا وقع اليوم قرب العاشر من رمضان أسفر عن 11 إصابة، مما يعكس استمرار المشكلة.

وأضاف مقدم "آخر النهار"، أن الداخلية بسبب الانتفاضة التي حدثت خلال الأيام الماضية، زادت من الكمائن المرورية على الطريق الإقليمي، "الداخلية حطت كمين ورادار كل مترين"، ومع ذلك، في اليوم نفسه تم ضبط 3 سيارات تسير عكس الاتجاه، وضبط 48 سائقًا متعاطيًا للمخدرات.

واستنكر أمين هذا السلوك، مشيرًا إلى أن هؤلاء السائقين "مش خايفين حتى على حياتهم" بالرغم من كل الحوادث المميتة، مشددًا على ضرورة تغليظ العقوبات لوقف مسلسل الاستهتار لدى السائقين.

وأضاف: "استهتار السواقين مستمر رغم تواجد الداخلية كلها في الإقليمي، النهاردة اتمسك 3 سواقين للسير عكس الاتجاه، و48 سائق ضاربين مخدرات.. إيه البجاحة دي.. ده متآمر وأهبل، كأنه رايح يسلم نفسه".

وتابع: "الناس في حتة تانية، السواقين في وادي ثاني ولا ليهم علاقة باللي بيحصل". وتساءل: "ما أعرفش ده بيسميه إيه بقى ده؟ ده استهتار ولا توكل ولا سايبينها وضاربين بها؟".

وتابع أن الحكومة أقرت اليوم غلق الطريق الإقليمي بداية من الساعة السادسة صباح يوم الثلاثاء المقبل، تحديدًا من مطلع الإسكندرية الصحراوي حتى مطلع السويس، لمدة أسبوع كامل، وذلك لصيانة الطريق وإزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث.

وأشار الإعلامي تامر أمين، إلى أن الإدارة العامة للمرور وهيئة الطرق والكباري والنقل ستقوم بشرح البدائل المرورية للمواطنين.