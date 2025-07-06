استشاري مناعة: أخطاء استخدام التكييف تُفاقم الحساسية في الصيف

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة ورئيس قسم المناعة بهيئة المصل واللقاح، إن سوء استخدام أجهزة التكييف يُعد من أبرز العوامل التي تُسبب تهيج الحساسية والجيوب الأنفية خلال الصيف.

وخلال حواره على قناة CBC، أضاف الحداد أن التعرض المباشر لتيار الهواء البارد، خاصة أثناء النوم، يؤدي إلى جفاف الأغشية المخاطية في الأنف والحلق، مما يُعرض الجسم للإصابة بالفيروسات والبكتيريا نتيجة ضعف المناعة الموضعية.

تابع الحداد موضحًا أن الأخطاء الشائعة تشمل ضبط التكييف على درجات حرارة منخفضة للغاية، إهمال تنظيف الفلاتر بانتظام، وترك الصيانة الدورية للوحدات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تُحفز نوبات الحساسية، خاصة لدى الأطفال ومرضى الربو، مؤكدًا أن الفلاتر غير النظيفة تحول الهواء داخل المنازل إلى أكثر تلوثًا من الهواء الخارجي.

وأكد أن ضبط التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 و26 مئوية، مع تنظيف الفلاتر كل ثلاثة أشهر، يُقلل من هذه المخاطر.

أكد الحداد أن تعزيز المناعة يبدأ من نمط حياة صحي يعتمد على نظام غذائي غني بفيتامين C والزنك، مثل البرتقال، الجوافة، والخضروات الورقية، مع تجنب الأطعمة المصنعة والمواد الحافظة التي تُضعف المناعة.

وأضاف أن النوم الكافي لمدة سبع ساعات، ممارسة الرياضة، والابتعاد عن التوتر يُشكلون خط الدفاع الأول ضد الحساسية ونزلات البرد.

وشدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة على أن المناعة القوية لا تُبنى بالأدوية فقط، بل تتطلب التزامًا بأسلوب حياة متوازن يراعي الصحة النفسية والجسدية.