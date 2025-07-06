كتب- محمد شاكر:

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد الأسبق، أن قضية فتاة العتبة كانت من أصعب القضايا التي ترافع فيها طوال حياته.

وخلال تصريحاته ببرنامج "الطريق إلى البرلمان" مع الكاتب الصحفي محمد سامي عبر منصات "مصراوي"، قال أبو شقة: "منذ ما يزيد على 35 عامًا، كنا أمام قضية هزت الرأي العام في مصر، وهي قضية فتاة العتبة.

وتابع: في هذه القضية، كنا أمام فتاة قيل إنها اغتُصبت في ميدان العتبة في شهر رمضان، وحارثت مع المتهمين وتحديت الرأي العام خلالها؛ لأنني كنت مقتنعًا بالبراءة".

وأضاف: "هوجمت بضراوة، وكثيرًا ما قال لي بعض الأشخاص: 'افترض أنها أمك، افترض أنها أختك'، ولكنني كنت مقتنعًا بالبراءة. وهنا أقول إنني مؤمن بأن الحياة مبادئ، ابحث عن مبدأك تجد حياتك. وفي النهاية، حصلت على البراءة رغم أن القضية كانت تُنظر أمام دائرة متشددة".

الطريق إلى البرلمان

انطلق مؤخرًا برنامج "الطريق إلى البرلمان"، من إنتاج مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، وتقديم الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويعرض البرنامج على منصات موقع "مصراوي"، وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي، ويُعنى البرنامج بتغطية البرلمان بغرفتَيه (مجلس الشيوخ ومجلس النواب)، ويكشف من خلاله كواليس الدوائر الانتخابية.

ويستضيف برنامج "الطريق إلى البرلمان" شخصيات برلمانية بارزة، بالإضافة إلى قراءة في النظام الانتخابي والدوائر المشتعلة.