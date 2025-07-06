مسؤولون أمريكيون: ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء حرب غزة

وكالات

نقل موقع "والا" العبري عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الاتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة.

وقالوا إن قضية اليوم التالي للحرب في غزة ستكون موضوعًا مركزيًا في لقاء ترامب ونتنياهو، مشيرين إلى أن قضية اليوم التالي طُرِحت خلال محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بواشنطن الأسبوع الماضي.

وتابع المسؤولون الأمريكيون: "نريد التوصل إلى إطار متفق عليه بشأن ما سيكون عليه الوضع في غزة بعد الحرب".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مطار بن جوريون قبل التوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إن اللقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يساهم في تحقيق اتفاق، وفقًا لما نقلته القناة 12 العبرية.

وأضاف نتنياهو، اليوم: "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك"، مشيرًا إلى أن حركة حماس لن تكون في قطاع غزة في المستقبل.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غدًا الاثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.