كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توقيع بروتوكول تعاون مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، في إطار تنفيذ مشروع تجريبي لنشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED)، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تعزيز منظومة الاستجابة السريعة للطوارئ الصحية.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على تعزيز التعاون المشترك لتطوير خدمات الطوارئ الطبية والارتقاء بمستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة، وبناء على نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان، وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء، بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ، عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقع البروتوكول الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، ممثلاً عن وزارة الصحة والسكان، فيما وقع عن وزارة الداخلية – قطاع الخدمات الطبية، اللواء طبيب حسام عثمان وكيل القطاع للشؤون الفنية وكبير أطباء القطاع.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تركيب أجهزة إزالة الرجفان القلبي الآلي (AED) في عدد من المواقع، لاستخدامها في إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ الناتجة عن الرجفان البطيني، بما يسهم في الحفاظ على الأرواح خلال الدقائق الحرجة السابقة لوصول المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية المتخصصة.

وتابع أن البروتوكول يتضمن أيضًا تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لرفع كفاءتهم في استخدام الأجهزة والتعامل معها باحترافية، على أن تُمنح شهادات معتمدة للمجتازين تثبت جاهزيتهم وقدرتهم على التشغيل الفعّال لهذه الأجهزة الحيوية.