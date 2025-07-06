"صحة النواب" تكشف آخر مستجدات قانون المسؤولية الطبية

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القانون الخاص بالمسؤولية الطبية قد تم عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أغلب مواده حظيت بالموافقة.

وقال خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" على فضائية "المحور": "تمت الموافقة على معظم نصوص القانون، ولم يتبق سوى المواد التي تحتاج إلى موافقة وزارة المالية قبل إقرارها النهائي."

وأضاف رضوان أن القانون يأتي ضمن مساعي التطوير الشامل للقطاع الصحي، موضحًا أن "بعض التخصصات الطبية المتوفرة في دول العالم لا توجد في مصر، مما استدعى تضمين حلول عاجلة في القانون لسد هذه الفجوة".

وتابع قائلًا: "هذا القانون سيسهم في توحيد المعايير الطبية وجعلها متوائمة مع النظم العالمية، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين".

وأشار عضو لجنة الصحة إلى أن التعديلات المطلوبة على القانون قد تمت دراستها بعناية، معربًا عن تفاؤله بإقراره النهائي قريبًا.

وأكد قائلًا: "تمت الموافقة على معظم التعديلات المقترحة، ونحن ننتظر الانتهاء من الإجراءات النهائية مع وزارة المالية لوضع اللمسات الأخيرة".

وشدد رضوان على أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز المساءلة في القطاع الطبي، قائلًا: "التشريع الجديد سيوفر حماية أكبر لكل من المريض والطبيب، وسيسهم في رفع كفاءة المنظومة الصحية بشكل عام.

وأضاف أن القانون سيعزز الثقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمستفيدين منها، مع وضع ضوابط واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية حال وقوعها.