كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان البرلمان موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة، كما وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن عدد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نفاد رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل أسرع من المتوقع.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد إعلان موعد افتتاحه.. هل يُشكل سد النهضة تهديدًا لأمن مصر المائي؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثير افتتاح سد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري، بعد إعلان موعد افتتاحه رسميًا والمقرر خلال شهر سبتمبر المقبل.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إن إعلان الحكومة الإثيوبية عن موعد افتتاح سد النهضة "شو إعلامي" فقط ولا يؤثر بكثير أو قليل على الأمن المائي المصري، موضحًا أن تأثير سد النهضة على مياه النيل في مصر كان من المفترض أن يحدث خلال السنوات الـ5 الماضية أي سنوات ملء السد.

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الايجار القديم.. هل تنتهي العلاقة الإيجارية حال موت المستأجر قبل الـ7 سنوات؟

كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون والمتعلقة بانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة للسكن.

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"معلومات الوزراء" يكشف تفاصيل أول جهاز تنفس صناعي مصري

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لقاء مع فريق العمل المسؤول عن تطوير وتصنيع جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent"، الذي يُعد أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع بالكامل وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية.

وبحسب الفيديو الذي نشره "مركز المعلومات"، فإن الفريق البحثي بجامعة القاهرة، ممثلة في كلية طب قصر العيني، أوضح تفاصيل حصول جهاز "EZVent" على الترخيص التجاري الرسمي، ليصبح أول جهاز تنفس صناعي مخصص للرعاية الحرجة يتم تطويره بالكامل داخل مصر، بجهود بحثية وهندسية وطبية وطنية، وبالتعاون مع إحدى الشركات الطبية المتخصصة، ووفقًا لأعلى معايير الأداء والسلامة المعتمدة دوليًا.

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تطوير السكة الحديد.. ما الذي حققته النقل في 11 عامًا؟ - صور

السكك الحديدية، أعمال تطوير شاملة على مدار السنوات السابقة وتحديدًا من عام 2014 وحتى الآن، ضمن خطة متكاملة لرفع كفاءة وتطوير هذا المرفق الحيوي الذي يربط مختلف المحافظات المصرية.

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تفاصيل اجتماع وزير الإسكان بشأن وحدتَي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار"

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة آخر المستجدات والإجراءات التي يتم اتخاذها لإنشاء وحدتَي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"، بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان والهيئة.

وأكد وزير الإسكان أن اجتماع يهدف إلى عرض الرؤى الخاصة بعمل وحدتَي "تنظيم السوق العقارية" و"تصدير العقار المصري"؛ لتحقيق الهدف من إنشائهما، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح هذه الرؤى على المطورين من القطاع الخاص والاستماع إلى آرائهم وأفكارهم، كما أنهم سيكونون ممثلين ضمن الوحدتَين للمشاركة الحقيقية في اتخاذ القرارات، والاستفادة من خبراتهم.

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بالرقم القومي.. نتيجة مسابقة الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف

سلّم المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم، نتيجة مسابقة "إمام وخطيب ومدرس" إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الامتحانين الإلكتروني والشفوي والمراجعة الدقيقة للمتقدمين، وفقًا للمعايير المعلنة مسبقًا.

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5 أخطاء شائعة تُسرع من نفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن عدد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نفاد رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل أسرع من المتوقع، ما قد يسبب انقطاع التيار بشكل مفاجئ.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

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