كتب- محمد نصار:

قام الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اليوم الأحد، بزيارة الطريق الدائري الإقليمي لدراسة التوجيهات الرئاسية بإمكانية غلق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة حتى استكمال تنفيذ تلك الأعمال حفاظاً على أرواح المواطنين.

وتم المرور على كافة القطاعات في المسافة من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة السويس الصحراوي حتى تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي لبحث البدائل الممكنة لزيادة عوامل الأمان المروري أثناء أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بهذه المسافة ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة والتوجيه بإنهاء كافة الأعمال وفقاً لهذه البرامج.

وعقب ذلك ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جلسة نقاشية، واستمع إلى آراء الاستشاريين وكافة الجهات المعنية والقائمين على التنفيذ، حيث كانت نتائج تلك الجلسة كالتالي:

1- أكد أعضاء اللجنة من استشاري الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث.



2- الطريق تم البدء في تنفيذه عام 2012 والانتهاء من تنفيذ أول مرحلة منه في عام 2013 إلى أن تم الانتهاء من تنفيذ الطريق بالكامل عام 2018 وهو الأمر الذي استدعي تنفيذ صيانة جسيمة وخاصة في القطاعات التي تتأثر بالحمولات العالية للنقل الثقيل وتوصية اللجنة الاستشارية بتنفيذ هذه القطاعات بالرصف الخرساني الذي يتصف بتحمل الحمولات العالية وتوفر مواده وخاماته الأولية بالمصانع والمحاجر المصرية وبالجنيه المصري.

3- غلق كلي مؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءاً من الساعة السادسة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025 وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة علي أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

هذا وستقوم الإدارة العامة للمرور باستمرار تدعيم الخدمات المرورية علي الطريق لتأمين حركة المرور بالتزامن مع استمرار تواجد حملات الكشف على المخدرات.

حضر الجولة التفقدية، اللواء ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف الإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي واللواء عمرو البيلي مساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدينة واللواء امجد انور مدير عام الإدارة العامة للمرور واللواء امجد محفوظ وكيل الإدارة العامة للمرور وعدد من أستاذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق ( أ.د حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق وأ.د خالد قنديل أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، وأ.د حسن تحسين أستاذ الطرق وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق والدكتور عماد نبيل استشاري الطرق والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق) واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.