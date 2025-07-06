بند الـ8 سنوات.. النص الكامل لتعديلات قانون الرياضة - مستند

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، التعديلات المقترحة من وزارة الشباب والرياضة على قانون الرياضة، والتي تضمنت عددًا من المواد الجوهرية التي تعيد تنظيم الهيئات الرياضية وضبط آليات الترشح والحوكمة المالية.

دورتان فقط للترشح

من أبرز التعديلات الواردة ما جاء في المادة (21)، والتي نصت على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد، في خطوة تهدف لضخ دماء جديدة في مجالس إدارات الهيئات الرياضية وتوسيع قاعدة المشاركة.

ضوابط تشكيل المجلس والحوكمة المالية

كما تضمنت التعديلات تنظيمًا جديدًا لتشكيل مجالس الإدارات، حيث نصت على أن يتراوح عدد الأعضاء بين 7 كحد أدنى و14 كحد أقصى، على أن يُخصص مقعدان على الأقل للشباب تحت سن الثلاثين، تأكيدًا لدور الشباب في صناعة القرار الرياضي.

وفي إطار تعزيز الشفافية المالية، ألزمت التعديلات مجالس الإدارات بعرض الميزانية على محاسب قانوني معتمد في حال تجاوزت المصروفات أو الإيرادات 100 ألف جنيه، وذلك لضمان سلامة الإجراءات المالية داخل الكيانات الرياضية.

إشادة برلمانية بالتعديلات

كان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أشاد في جلسة عامة سابقة بجهود لجنة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على القانون منذ بدء مناقشته في 2021 أعادت التوازن والتكامل بين مواده، وربطت نصوصه ببعضها بشكل أكثر دقة وفعالية.

النص الكامل لتعديلات القانون

من المنتظر أن تنشر اللجنة لاحقًا النص الكامل للتعديلات المقدمة من الحكومة، تمهيدًا لإقرارها من البرلمان، بعد استكمال مناقشاتها واستطلاع رأي الجهات المعنية.

اقرأ أيضًا:

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

"الصحة" تعلن فتح باب التقديم لـ"مدارس التمريض" الثلاثاء.. الشروط والتفاصيل

الايجار القديم.. هل تنتهي العلاقة الإيجارية حال موت المستأجر قبل الـ7 سنوات؟

اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون المهن الطبية