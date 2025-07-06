كتب- محمد سامي:

ناقش البرلماني أحمد علي إبراهيم، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، أمين التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن، أمانة القاهرة، أطروحة الدكتوراه في العلوم السياسية بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان تحت عنوان "أثر تطبيق الحوكمة على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ضوء دور الأمم المتحدة.. مصر دراسة حالة".

حضر الرسالة عدد من الوزراء والمحافظين، وأعضاء مجلسَي النواب والشيوخ، وبعض الإعلاميين والرياضيين والكتاب ورؤساء تحرير مواقع إخبارية، وخبراء الاقتصاد والإدارة العامة والسياسات.

وكان على رأس الحضور، المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة،

والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

كما حضر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والأحزاب، منهم النائب عصام هلال، الأمين المساعد للأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس حزب العدل، والنائب عمرو رشدي نائب الزيتون والأميرية، والنائبة سميرة الجزار، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

وأقرت لجنة الحكم والمناقشة بالإجماع منحَ الدكتوراه للباحث أحمد علي إبراهيم، بدرجة امتياز.

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