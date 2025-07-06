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غادة الضبع تتقدم باستقالتها من البرلمان.. تعرف على السبب

02:20 م الأحد 06 يوليو 2025

النائبة غادة الضبع

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كتب- نشأت علي:

كشفت مصادر برلمانية مطلعة عن تقدم النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، باستقالتها إلى الأمانة العامة لمجلس النواب؛ تمهيدًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية عن حزب "مستقبل وطن".

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، اليوم الأحد، تلقي وفحص طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، بنظامَي الفردي والقائمة، من خلال المحاكم الابتدائية المختصة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتستمر لجان تلقي الطلبات في عملها حتى يوم الخميس المقبل، يوميًّا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، الذي يستمر العمل فيه حتى الساعة الثانية ظهرًا.

وتباشر الهيئة الوطنية للانتخابات المتابعة اللحظية لعملية تلقي وفحص الطلبات، من خلال غرفة عمليات مركزية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد دعت المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، خلال مؤتمر صحفي أعلنت فيه الجدول الزمني وكل تفاصيل العملية الانتخابية.

وأنهت الهيئة استعداداتها، والتي شملت تجهيز27 محكمة ابتدائية مختصة؛ حيث تم تشكيل لجان لفحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين، برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس محكمة من الفئة (أ)، وعضوية قاضيَين من المحكمة، بالإضافة إلى ممثل عن وزارة الداخلية يتولى الأمانة الفنية للجنة.

وبدأت مراكز التحاليل والفحوصات الطبية، طبقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، في مباشرة أعمالها لإجراء الفحوص المنصوص عليها في قرارات الهيئة؛ حيث تم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية لتشمل 36 لجنة و26 معملًا تابعًا لوزارة الصحة.

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