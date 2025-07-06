5 أخطاء شائعة تُسرع من نفاد شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع

كتب- محمد صلاح:

وجّه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تحذيرات مهمة للمواطنين بشأن عدد من السلوكيات الخاطئة التي تؤدي إلى نفاد رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع بشكل أسرع من المتوقع، ما قد يسبب انقطاع التيار بشكل مفاجئ.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

وفي هذا السياق، يرصد "مصراوي" أبرز 5 أخطاء شائعة تؤثر سلبًا على استهلاك الكهرباء وتؤدي إلى استنزاف الشحن:

1- ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء دون استخدام: مثل شواحن الهواتف وأجهزة التلفاز، حيث تستمر هذه الأجهزة في سحب الكهرباء حتى أثناء عدم استخدامها.

2- عدم فصل السخان الكهربائي بعد الاستخدام: يُعتبر من أكثر الأجهزة استهلاكًا للطاقة، وتركه يعمل بلا حاجة يستهلك قدرًا كبيرًا من الشحن.

3- تشغيل التكييف على درجة حرارة منخفضة: خاصة أقل من 24 درجة مئوية، مما يؤدي إلى استهلاك كهرباء زائد وزيادة الحمل على العداد.

4- ترك الإضاءة تعمل في غرف غير مستخدمة: استهلاك غير ضروري للكهرباء يمكن تجنّبه بسهولة.

5- تحميل العداد بأجهزة تفوق قدرته الاستيعابية: مثل استخدام أجهزة كهربائية عالية الاستهلاك في وقت واحد، ما يؤدي إلى سحب تيار أكبر من المسموح.

وشدد الجهاز على ضرورة متابعة شاشة العداد بانتظام، وفهم الرموز والأكواد التي تظهر عليها، مع الرجوع إلى كتيب الإرشادات الخاص بالعداد أو التواصل مع شركة الكهرباء عند وجود أي خلل أو استفسار.

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