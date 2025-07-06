اليوم.. القاهرة تحتفل بذكرى مرور 1056 عامًا على تأسيسها

كتب- محمد نصار:

تحتفل محافظة القاهرة، اليوم، بعيدها القومي الذي يوافق ذكرى مرور 1056 عامًا على تأسيسها على يد القائد جوهر الصقلي عام 969 في عهد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

وأكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في بيان، أن احتفال القاهرة بعيدها القومي يأتي متزامنًا مع احتفال الدولة بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت سببًا في القيام بأكبر حركة بناء وتنمية شهدتها الدولة على مختلف الأصعدة تضافرت فيها جهود الشعب مع قيادته السياسية الحكيمة.

وشدد محافظ القاهرة، على أن العاصمة أكثر المدن التي حظيت بجني ثمار ثورة 30 يونيو، حيث شهدت الـ11 عامًا الماضية تنفيذ 8158 مشروعًا بتكلفة 2726.467 مليار جنيه، من بينها إنشاء شبكة طرق ومحاور جديدة بها، والاهتمام بتطوير القاهرة الخديوية والتاريخية، والقضاء على العشوائيات بإنشاء تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات كانت سببًا في تغيير حياة آلاف الأسر ومنح أطفالهم حياة كريمة جديدة.

يذكر أن القاهرة سميت قديمًا بالقطائع، والفسطاط، كما عرفت بالمنصورية، وتحول اسمها إلى القاهرة بعد أن فتحها القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله في 6 يوليو عام 969، وتعد القاهرة من أقدم مدن العالم الشاهدة على حضارات عدة مرت بها وبها آثار فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مقصدًا عالميًا للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والاستثمار والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها.

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