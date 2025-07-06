كتب- محمد صلاح:

وصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد، إلى مقر هيئة المواد النووية، في زيارة مفاجئة؛ لمتابعة سير العمل ومناقشة بعض الموضوعات المهمة.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة.

وكان في استقبال وزير الكهرباء الدكتور حامد ميرة، رئيس الهيئة، وقياداتها.

ويعقد وزير الكهرباء، اليوم، اجتماعًا مع رئيس وقيادات الهيئة؛ لمناقشة بعض الموضوعات المهمة.