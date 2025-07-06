رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد غدًا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن تُستأنف الجلسات العامة غدًا الإثنين.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة – شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.

وشهدت الجلسة استعراض النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، لتقرير اللجنة المشتركة، مؤكدًا أهمية مد الخط الأول لمترو الأنفاق ليصل من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبين القناطر، باعتباره حلًا جذريًا ومستدامًا للتكدس المروري في تلك المنطقة، وفي الوقت ذاته يحقق الربط الفعّال بين أحياء ومراكز محافظة القليوبية وأحياء محافظة القاهرة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين.