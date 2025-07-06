كتب- محمد أبو بكر:

ثمّن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، الجهود المبذولة من جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وإدارة شركة “أديس”، في متابعة وتنسيق التعامل الفوري مع تداعيات حادث غرق البارج البحري “أدمارين 12” أثناء انتقاله إلى أحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس الثلاثاء الماضي.

وأشار وزير العمل إلى أن شركة “أديس”، المالكة للبارج، بدأت بالفعل إجراءات تعويض أسر المتوفين والمفقودين والمصابين، بالتنسيق مع وزارتي البترول والعمل، مؤكداً التزام الشركة بحزمة من الإجراءات لدعم أسر الضحايا، وفق ما ورد في بيان رسمي صادر عنها.

وأوضح جبران أن هذه الإجراءات تشمل:

- صرف مبلغ 5 ملايين جنيه مصري لكل أسرة من أسر المتوفين أو المفقودين، سواء من العاملين بشركة “أديس” أو لدى أطراف أخرى، كدعم مالي استثنائي، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

- تقديم دعم مالي فوري للأسر المعنية لتلبية احتياجاتها العاجلة إلى حين إنهاء الإجراءات الرسمية.

- استمرار صرف الراتب الشهري للموظفين المتوفين من العاملين بـ“أديس” لأسرهم حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي (60 عاماً)، شاملاً جميع الزيادات والمستحقات السنوية.

-الحفاظ على التأمين الطبي للأقارب من الدرجة الأولى للموظفين المتوفين، بنفس مستوى التغطية الحالية، حتى بلوغ سن التقاعد الافتراضي.

- صرف راتب يعادل ستة أشهر لكافة الناجين من الحادث، سواء من شركة “أديس” أو الأطراف الأخرى، إلى جانب تقديم الدعم النفسي اللازم لهم.

- التنسيق مع الشركات الأخرى التي تضرر موظفوها جراء الحادث لضمان تقديم دعم مكافئ لما تقدمه “أديس” لموظفيها، بما في ذلك استمرار صرف الراتب حتى سن التقاعد.

- تقديم رعاية طبية متكاملة لجميع المصابين، مع تغطية أي احتياجات علاجية داخل مصر أو خارجها عند الضرورة، بما في ذلك تكاليف مرافقة الأسرة عند السفر للعلاج، وضمان عدم تأثر المسار الوظيفي للمصابين بالآثار الصحية المستديمة.

- التواصل مع أسر الضحايا والمصابين عبر الجهات المختصة والإدارة القانونية لتقديم جميع سبل المساندة والدعم اللازم، وتسريع الإجراءات القانونية لصرف التعويضات.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ هذه الإجراءات، ضماناً لحصول أسر الضحايا والناجين على كامل حقوقهم المستحقة في أسرع وقت ممكن.