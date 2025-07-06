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"النواب" يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية في مجموع المواد

12:25 م الأحد 06 يوليه 2025

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون تعديل قانون المهن الطبية بشأن العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة2014 ، على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات، وذلك في مجموع مواد مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة مقبلة.

جاء مشروع تعديل قانون المهن الطبية في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هي الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية؛ وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

واستدعى هذا الأمر تدخلًا تشريعيًّا بدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤، بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم، ويُسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع، ويعود بالنفع على المواطن الذي يتلقى الخدمة الطبية.

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مجلس النواب الجلسة العامة المستشار الدكتور حنفي جبالي تعديل قانون المهن الطبية وزارة الصحة والسكان
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