رئيس "الريف المصري" يبحث مع سفير بولندا بمصر فرص التعاون المشترك

القاهرة - أ ش أ:

بحث المهندس عمرو عبدالوهاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد مع ميهاو موركوتشينسكي سفير بولندا لدى مصر، والوفد الرسمي المرافق له، فرص التعاون المشترك بين المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وعدد من كبرى الشركات والمؤسسات البولندية العاملة في قطاعات الميكنة الزراعية والزراعة الذكية والتصنيع الغذائي والتنمية المستدامة.

يأتى هذا اللقاء - الذي عقد بمقر الشركة - في إطار حرص شركة "تنمية الريف المصري الجديد" على فتح آفاق جديدة للتعاون الدولى، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف المشروع القومي، والذي يعد أحد أكبر مشروعات التنمية الزراعية المستدامة في تاريخ مصر والمنطقة.

وقد شهد اللقاء مناقشات موسعة حول إمكانية نقل الخبرات البولندية الرائدة في تقنيات الزراعة الذكية والميكنة الزراعية، وإمكانية تصنيع جرارات زراعية متطورة بأيادى مصرية وخبرات بولندية، فضلاً عن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل نطاق أراضي المشروع، بالإضافة إلى دعم سلاسل القيمة المضافة من خلال التعاون فى مجالات التصنيع الزراعي والغذائي.

كما تم التطرق إلى إمكانية عقد شراكات بين مؤسسات وشركات بولندية متخصصة وبين المستثمرين والشباب من المنتفعين بأراضى المشروع، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

وقد أكد المهندس عمرو عبدالوهاب - خلال اللقاء - أن المشروع القومي لتنمية المليون ونصف المليون فدان يفتح أبواباً واسعة أمام الشراكات الجادة والمثمرة، ويمثل نموذجاً متكاملاً للتنمية الزراعية الحديثة القائمة على أسس علمية واقتصادية.

وأضاف "نتطلع إلى التعاون مع الجانب البولندي في مجالات التكنولوجيا الزراعية وتوليد الطاقة المتجددة والتصنيع الغذائى، ونرحب بكل ما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الأمن الغذائى لمصر والمنطقة".

من جهته، أعرب السفير البولندي عن تقديره الكبير لحجم الإنجاز الذي حققته شركة تنمية الريف المصرى الجديد خلال الشهور الماضية.. مشيدا برؤية المشروع الطموحة وخططه التوسعية.

وقال "تتمتع بولندا بخبرة واسعة فى مجالات الزراعة المتطورة وإدارة الموارد الطبيعية، ونرى فرصا حقيقية للتعاون المشترك على المدى القصير والمتوسط، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين القاهرة ووارسو".

في سياق متصل، ثمّن الجانبان جهود كل طرف فى دفع مسيرة التنمية.. مؤكدين أهمية تبادل الزيارات الفنية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لوضع أطر تنفيذية للتعاون المشترك، وبحث إمكانية مشاركة الشركات البولندية فى مشروعات تطوير البنية التحتية الزراعية داخل أراضي ومناطق "الريف المصري الجديد".

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة لدراسة الفرص الاستثمارية المطروحة من جانب "شركة تنمية الريف المصري الجديد"، ووضع خطط تنفيذية لمشروعات تعاون مستقبلي في العديد من أراضي ومناطق المليون ونصف المليون فدان.