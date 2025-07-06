رئيس النواب يعلق على تعديل "قانون التعليم".. ويوجه "رسالة طمأنة"

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة للمجلس اليوم، بشأن تعديلي قانوني التعليم والرياضة.

وجاءت كلمة رئيس المجلس الموجهة للنواب كما يلي:

"فيما يتعلق بمشروع قانون التعليم، أود أن أطمئنكم بأنه قد تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتم استيضاح جميع التخوفات التي أبداها السادة النواب في اللجنة.

والحقيقة أنني أود أن أشيد بموقف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي كان متجاوبًا إلى أقصى درجة أثناء مناقشة مشروع القانون في اللجنة، ومؤكدًا اتفاقه مع رؤية النواب في المناقشات، وأن سبب هذه التخوفات قد يكون عيبًا في صياغة بعض مواد مشروع القانون.

وبناءً عليه، فقد تم التوافق على إعادة صياغة مواد مشروع القانون بما يتفق مع الأهداف التي تتغياها الوزارة من التعديل، ويحقق تطوير منظومة التعليم في مصر، وفي ذات الوقت يطمئن السادة النواب وجميع الأسر المصرية."

كما وجه رئيس المجلس الشكر للمستشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي على تعاونه الدائم مع المجلس، ودعاه لحضور اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم، حيث ستقوم اللجنة باستعراض مذكرة وزارة الشباب والرياضة بشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مواد مشروع قانون الرياضة، والتعقيب القانوني الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس على المذكرة المشار إليها، حتى يتسنى للجنة إعداد تقريرها النهائي، تمهيدًا لعرضه على هيئة مكتب المجلس لاتخاذ ما تراه مناسبًا.