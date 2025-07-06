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"الصحة" تعلن فتح باب التقديم لـ"مدارس التمريض" الثلاثاء.. الشروط والتفاصيل

10:35 ص الأحد 06 يوليه 2025

مدارس التمريض

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كتب - أحمد جمعة:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، وذلك في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في نفس عام التقدم، وألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر، وأن يكون مصري الجنسية، وحسن السير والسلوك، وأن يكون من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة، مع اجتياز اختبارات القدرات (في اللغة العربية، والإنجليزية، والحاسب الآلي) بنسبة نجاح لا تقل عن 70% إلى جانب اجتياز الكشف الطبي (باطنة، وعيون، وفحص مخدرات) والكشف على الهيئة، بالإضافة إلى تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.

وعن أولوية القبول، أشار الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب حسب أعلى المجاميع، وسيُعلن عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، مضيفا أن التقييم يشمل اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، بالإضافة إلى المظهر العام، موضحا أن التنسيق سيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مي جلال العسال، مدير عام شؤون المعاهد الفنية الصحية، أن المستندات المطلوبة، تشمل أصل شهادة الإعدادية، وأصل شهادة الميلاد، مع 6 صور شخصية حديثة، وصورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر، والتعهدات المطلوبة، محذرة من أن تقديم أي مستندات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء القبول واتخاذ الإجراءات القانونية، داعية الراغبين في التقديم لمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو مراجعة الإدارات الصحية بالمحافظات، للحصول على المزيد من التفاصيل.

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