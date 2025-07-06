كيف حمت مصر المواطن من ضرر سد النهضة ؟ خبير يكشف



كتب-عمرو صالح:

قال الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الملء الأول في سد النهضة اكتمل بعد تخزين 60 مليار م3 على مدار 5 سنوات (2020 – 2024) عند منسوب 638 متر فوق سطح البحر، وأقل مترين فقط من أعلى مستوى للممر الأوسط (640 م) للحفاظ على السد.

وأضاف «شراقي» عبر حسابه على« فيسبوك»، أن أقصى سعة حاليًا 64 مليار م3 نتيجة إنشاء الممر الأوسط منخفضا خمسة أمتار عن الجانبين، موضحًا أن السعة القصوى عند منسوب 645 م في حالة عدم وجود الممر الأوسط 74 مليار م3.



وأشار إلى أن متوسط إيراد النيل الأزرق السنوى خلال 84 سنة في الفترة ( (1911 – 1995 50 مليار م3 وهى تشكل 60% من إيراد نهر النيل عند أسوان (84 مليار م3)، وفى أقصى سنوات الفيضان لايتعدى الإيراد 61 مليار م3، وهذا لم يحدث طوال فترة التخزين ولكن كان أعلى قليلا من المتوسط (أقل من 55 مليار م3).



ولفت أنه ليس صحيحًا إدعاء البعض دون أساس علمى بأن إيراد النيل الأزرق السنوى طوال الملء كان 75 مليار م3، وأن هذا سبب عدم تأثر مصر، علما بأنهم كانوا يروجون في السنوات الأولى بأن 2 مليون فدان سوف تتوقف عن الزراعة، وسوف ينخفض منسوب المياه الجوفية وتزداد ملوحة التربة الزراعية، وتهجم مياه البخر على الدلتا، ويفقد 10 مليون مزارع رزقهم مما يضطرهم إلى الهجرة غير الشرعية.



وقال إن السد العالى حمى مصر من الملء الذي تم السنوات الماضية بما فيه من تخزين قبل سد النهضة، وساعد على ذلك ترشيد الاستهلاك لتوفير جزء يضاف إلى الاحتياطى، واعادة استخدام حوالى 25 مليار م3 من مياه الصرف الزراعى (8 مليار م3 مياة جوفية من الوادى والدلتا، 17 مليار م3 من المصارف الزراعية السطحية مع إنشاء محطات معالجة، وتحديد مساحة الأرز 1.1 مليون فدان وعدم زيادتها رغم أنها وصلت إلى 2.5 مليون فدان عام 2008 وكان عدد السكان أقل من الآن بأكثر من 20 مليون نسمة)، وتطوير رى بعض الأراضى الزراعية إلى رى حديث، وتبطين الترع، واستبدال جزء من زراعة قصب السكر ببنجر السكر، ومنع زراعة الموز في بعض الأماكن، ومشروع 100 ألف فدان صوب زراعية، وغيرها.

وتابع «كل هذه المشروعات لم تكن بسبب سد النهضة فقط ولكن كان له دورًا كبيرًا في تنفيذها في أسرع وقت وتحميل ميزانية الدولة أكثر من 500 مليار جنية في المشروعات المائية حتى لايصل ضرر سد النهضة إلى المواطن.



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