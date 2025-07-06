كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

صرف 300 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث الطريق الإقليمي

قررت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، اليوم السبت، صرف 300 ألف جنيه من "الوزارتين" لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحادث الذي وقع اليوم، على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، اتجاه "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي"، ما أسفر عن مصرع العديد من الحالات وإصابة آخرين.

تحرك برلماني عاجل بشأن الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي

تقدم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، ووزير الداخلية، على خلفية الكوارث اليومية المتكررة على الطريق الإقليمي، والتي وصفها بأنها "نزيف مستمر وعبث بأرواح المصريين".

لماذا لم تتأثر مصر بملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية؟.. خبير يوضح

كشف الدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن سبب عدم تأثر مصر بملء خزان سد النهضة خلال السنوات الماضية.

إرجاء الإضراب.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات لبحث أزمة الرسوم القضائية

أرجأ مجلس النقابة العامة للمحامين، خلال اجتماعه المشترك مع نقباء النقابات الفرعية، تنفيذ قرار الإضراب العام الذي كان من المزمع تنظيمه يومي 7 و8 يوليو الجاري، احتجاجًا على الرسوم القضائية، في ضوء متغيرات قضائية جديدة واستعداد بعض الجهات لإعادة فتح باب الحوار.

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

أستاذ طرق: لجنة لوضع بدائل لـ"الإقليمي" لحين انتهاء أعمال الصيانة

علق الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، على حادث الطريق الدائري الإقليمي الذي وقع اليوم وأسفر عن سقوط وفيات وإصابات، مؤكدًا أن المشكلة تكمن في سوء استخدام الطرق لا في جودتها.

"التضامن" تكشف عن خطة شاملة لتطوير الحضانات وتيسير تراخيصها

كشفت المهندسة مارجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة أعداد الحضانات ورفع معدلات التحاق الأطفال بها.